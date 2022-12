TCS நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு.. டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.. வெளியான ‛சூப்பர்’ அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: பிரபல தனியார் மென்பொருள் நிறுவனமான டிசிஎஸ்ஸில் Executive பிரிவில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஒன்றாக டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் (Tata Consultancy Services or TCS) நிறுவனம் உள்ளது.

சென்னை உள்பட இந்தியாவின் பல்வேறு முக்கிய நகரங்களில் டிசிஎஸ் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தில் தற்போது புதிய வேலைவாய்ப்பு பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

The famous private software company TCS has released a notification to fill the vacancies in the Executive category. Graduates can apply for this.