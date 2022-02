ஆயுள் சிறைவாசிகள் விடுதலை! ஆணையம் எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன? தமிமுன் அன்சாரி கேள்வி!

Chennai

சென்னை: ஆயுள் சிறைவாசிகள் விடுதலை விவகாரத்தில் நீதியரசர் ஆதிநாதன் தலைமையிலான ஆணையம் இதுவரை எடுத்த முன் முயற்சிகள் என்ன என மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி வினவியிருக்கிறார்.

உடலாலும், உள்ளத்தாலும் வாடி வதங்கி வாழ்வின் எஞ்சிய காலங்களை அமைதியாக கழிக்க வேண்டும் என ஏங்கிடும் ஆயுள் சிறைவாசிகளின் உணர்வுகளை அரசு புரிந்துகொள்ள வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Thamimun ansari asks, What action has the Athinathan Commission taken so far regarding the release of life prisoners?