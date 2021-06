அடுத்த 24 மணி நேரத்தில்.. இந்த 3 மாவட்டங்களில் மழை வெளுத்து கட்ட போகுது - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியதாவது:- தென்மேற்குப் பருவக்காற்றின் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும்.

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains in the Nilgiris, Coimbatore and Theni districts in Tamil Nadu in the next 24 hours