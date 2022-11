பேராசிரியர் அன்பழகனுக்கு பெருமை சேர்த்த ஸ்டாலின்! பள்ளிக்கல்வித் துறை வளாகத்துக்கு புதிய பெயர்!

Chennai

சென்னை: பள்ளிக்கல்வித்துறை செயல்படும் DPI வளாகமானது இனி 'பேராசிரியர் அன்பழகன் கல்வி வளாகம்' என அழைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் புதிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

இதேபோல் சிறந்த பள்ளிகளுக்கு பேராசிரியர் அன்பழகன் பெயரில் ஆண்டுதோறும் விருது வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Chief Minister Stalin has announced that an annual award will be given in the name of Professor Anbazhagan to the best schools