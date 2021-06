தமிழகத்தில் மீண்டும் வந்தது இ-பாஸ்.. இந்த 5 பகுதிகளுக்கு செல்ல கட்டாயம்.. அரசு அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளுக்கு மட்டும், வாகனங்களில் பயணிக்க இ-பாஸ் நடைமுறை மீண்டும் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

கடந்த வருடம், கொரோனா ஊரடங்கு காலகட்டத்தில், இ-பாஸ் நடைமுறை அமலில் இருந்தது. திருமணம், உடல்நிலை, துக்க நிகழ்வுகள் போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து இன்னொரு மாவட்டத்திற்கு செல்லவும், பிற மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகம் வரவும் இ-பாஸ் கட்டாயமாக்கப்பட்டது.

ஆனால், இந்த வருடம் இ-பதிவு நடைமுறை கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது.

TN Lockdown: The E-Pass (இ-பாஸ்) system has been re-introduced in Tamil Nadu for certain areas only. Travel to Nilgiris, Kodaikkanal, Yercaud, Yelagiri and Courtallam for urgent reasons will be allowed by obtaining an e-pass from the relevant District Collectors.