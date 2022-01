பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை இன்னும் வாங்கலையா..? கவலைப்படாதீங்க .. அரசு வெளியிட்டுள்ள அசத்தல் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தமிழக அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் வெல்லம், கரும்பு, அரிசி மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய பரிசுத் தொகுப்பை இதுவரை பெறாத குடும்ப அட்டைதாரர்கள் ஜனவரி 17ஆம் தேதியும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில் தமிழக அரசு சார்பில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.

இந்தப் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் 21 பொருட்கள் வழங்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது. சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் இந்த திட்டத்தை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

The Government of Tamil Nadu has announced that the family card holders who have not yet received the gift package containing jaggery, sugarcane, rice and groceries will also be able to receive it on January 17.