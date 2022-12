ஆ.ராசா கையை வச்சா.. அது ராங்கா போனதில்லை! விளை நிலங்களில் கை வைக்கமாட்டோம்! தொழில்துறை தந்த உறுதி!

Chennai

சென்னை: கோவை மாவட்டம் அன்னூர் -மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் தொழில் பூங்காவுக்காக விவசாய நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்படாது என தொழில்துறை புதிய உறுதி கொடுத்துள்ளது.

விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டுமென நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா விடுத்த கோரிக்கையை கருத்தில் கொண்டு விவசாய நிலங்களை விடுத்து, தரிசு நிலங்கள் மட்டும் தொழிற்பூங்கா அமைக்க கையகப்படுத்தப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழக அரசின் தொழில்துறை விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது;

Taking into the request made by MP A.Raja to avoid the acquisition of agricultural lands, the industry has announced that only the barren lands will be acquired for setting up an industrial park instead of agricultural lands.