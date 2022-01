சென்னை மருத்துவமனைகளில் மெல்ல நிரம்பும் கொரோனா பெட்கள்..2 டோஸ் தடுப்பூசி போடாதவர்கள் நிலைதான் மோசம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை:தமிழகத்தில் குறிப்பாக சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் அரசு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை சிறிது சிறிதாக அதிகரித்து வரும் நிலையில் 2 டோஸ் தடுப்பூசி போடாதவர்களின் நிலை மோசமாக இருக்கும் மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

கொரோனா பரவலின் மூன்றாவது அலை இந்தியாவில் தொடங்கியுள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் தினசரி பாதிப்பு தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. நேற்று மட்டும் ஒரே நாளில் தமிழகத்தில் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் சென்னையிலும் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

சென்னையில் மட்டும் தற்போது 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் வீட்டு தனிமையில் இருப்பவர்கள் எண்ணிக்கையும் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுளளவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.

In Tamil Nadu, especially in Chennai, where the incidence of coronavirus is increasing, the number of patients admitted to government hospitals is increasing slightly, medical experts have warned that the condition of those who have not been vaccinated with 2 doses is worse.