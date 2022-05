என்ன ஆச்சு நம்ம சென்னைக்கு? திடீர் திடீரென முடங்கும் செல்போன் சேவை! மழை நேரத்தில் அவதியடைந்த மக்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையில் நேற்று இரவு முதல் பல இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வரும் நிலையில் மின்தடை மற்றும் தொடர்பு துண்டிப்பு காரணமாக சென்னை மாநகர் முழுவதும் செல்போன் சேவையில் திடீர் பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் அவதி அடைந்தனர்.

தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் கடந்த வார இறுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவானது. அது மேலும் வலுப்பெற்று காற்றழுத்த ஆழ்ந்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது.

நேற்று முன்தினம் காலை அந்த குறைந்த காற்றழுத்தம் புயலாக மாறிய நிலையில், புயலுக்கு அசானி புயல் என பெயரிடப்பட்டது. அசானி என்றால் இலங்கையில் பெரும் கோபம் என்று அர்த்தமாகும்.

English summary

