வெடிக்கும் பிரச்சனை.. ஓபிஎஸ் இவ்வளவு அமைதி காப்பது ஏன்? எடப்பாடி தரப்பு அதிர்ச்சி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சசிகலாவை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்ப்பது குறித்து தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் முடிவெடுப்பார்கள் என்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் கூறிய கருத்துக்கு கடும் எதிர்வினைகள் . எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பிடம் இருந்து வந்துள்ளது. ஆனால் எந்த ரியாக்சனும் இல்லாமல் அமைதியாக கடந்து வருகிறார். இந்த மௌனம் ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

அதிமுகவில் சசிகலா சேர்க்கப்படுவார், சேர்க்கப்படமாட்டார் என்று ஒற்றை வார்த்தையில் ஓ பன்னீர்செல்வத்தால் பதில் அளிக்க முடியும். ஏனெனில் அவர் தான் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர். கட்சியின் முழு அதிகாரம் உள்ளவர்களில் ஒருவர்.

இரட்டை தலைமை உள்ள அதிமுகவில் முடிவுகளை எடப்பாடி பழனிசாமியின் விருப்பம் இல்லாமல் அறிவிக்க முடியாது என்பதால் தலைமை கழகம் முடிவு செய்யும் என்று பொத்தாம் பொதுவாக கூறிவிட்டு சென்றார். ஆனால் சசிகலா தரப்புக்கு இப்போது உள்ள சிக்கல் என்னவென்றால் , எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சசிகலாவை அதிமுகவில் சேர்க்க துளியும் விருப்பமும இல்லை என்பது தான்.

ஸ்லீவ்லெஸ்தான் போடனும்.. தேர்வு எழுத போன பெண் ஆடையை வெட்டிய வாட்ச்மேன்.. தேசிய மகளிர் ஆணையம் விசாரணை

English summary

AIADMK co-ordinator Panneer Selvam has said that the decision to reinstate Sasikala in the AIADMK will be taken by the party leadership. But passes many reaction from eps's supporters. but The question arises as to why this silence from OPS.