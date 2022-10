ஜன்னல் ஓர பயணிகளுக்கு “குறி”.. கால் போச்சே! செல்போன் திருட ரயிலில் “ஜம்ப்”.. மருத்துவமனையில் திருடன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஜன்னல் ஓரம் அமர்ந்திருந்த பயணிகளின்ன் பாக்கெட்டில் இருந்த செல்போனை பறிக்க முயன்ற திருடன் கீழே விழுந்ததில் கால் முறிந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

சென்னை சென்டரல் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். ரயில் நிலையத்தில் இருந்து கும்மிடிப்பூண்டி வரை செல்லக்கூடிய மின்சார இரயிலில் செல்லும் பயணிகளிடம் செல்போன் பறிப்பு சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.

ரயிலின் ஜன்னல் ஓரம் அமர்ந்து பயணிக்கும் பயணிகள், ரயில் படியில் நின்றபடி செல்லும் பயணிகள், உறங்கிக்கொண்டு செல்லும் பயணிகளை குறிவைத்து நிறைய திருட்டு சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன.

English summary

A thief who tried to grab a cell phone from the pocket of a passenger sitting by the window fell down and broke his leg. Theif named Naveen had 6 cases admitted in Government hospital.