சிக்ஸர் அடித்த இபிஎஸ்! ஓபிஎஸ்ஸை ஒட்டு மொத்தமாய் கழட்டிவிட்ட தேனி! விளம்பரம் கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை மற்றும் சேலத்திலேயே போஸ்டர் ஒட்டுவது தென் மாவட்ட நிர்வாகிகளை மொத்தமாக சென்னையில் களமிறக்கியது என ஒபிஎஸ் மாஸ் காட்டி வந்தாலும் அவரது சொந்த மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஒட்டுமொத்தமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பது ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் மணிக்கு மணி விஸ்வரூபம் எடுத்து வரும் நிலையில் ஒற்றை தலைமைதான் வேண்டும் என்பதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினரும் இரட்டை தலைமையே தொடர வேண்டும் என்பதில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பும் உறுதியுடன் உள்ளது...

கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமாக இந்த விவகாரம் அதிமுகவிற்கும் கடும் சலசலப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இரு தரப்பினரும் தனித்தனியாக ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் தொண்டர்கள் கடும் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.

பொங்கி எழுந்த ஓபிஎஸ்.. பரபரக்கும் அதிமுக நிர்வாகிகள்! இவ்வளவு நடந்தும் எடப்பாடி அமைதி காப்பது ஏன்

English summary

Although the OPS mass has shown that the pasting of posters in Chennai and Salem has decimated the entire Southern District administration in Chennai, the fact that his own district executives as a whole have expressed support for Edappadi Palanichamy is considered a major setback for the OPS.