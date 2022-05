"வெட்கக்கேடு.." விழுப்புரம் கொட்டியாம்பூண்டி சம்பவம்.. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கடும் கண்டனம்

Chennai

சென்னை: விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகே சுடுகாட்டுக்கு இடம்கேட்டு மூதாட்டியின் உடலை அடக்கம் செய்ய மறுத்த பொதுமக்கள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் சுதந்திர இந்தியாவில் சுடுகாட்டுக்கே வழியில்லை என்றால் இது நாகரீக சமூகத்திற்கே வெட்கக்கேடு என அவர் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகே கொட்டியாம்பூண்டி கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்தில் சுடுகாடு அமைக்க இடம் இல்லை.

இதனால் சுடுகாட்டுக்கு நிலம் வேண்டும் எனக்கூறி பொதுமக்கள் பலமுறை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு செய்துள்னர். இருப்பினும் தற்போது வரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.

Marxist Communist Party of India state secretary K Balakrishnan has expressed regret over the villupuram district public protest for wanting buried ground. He also criticized that if there is no buried ground, is a shame thing in india.