வட இந்தியர், தென் இந்தியர் இடையே வேறுபாடே இல்லை.. வரலாற்று ஆய்வாளர் ராஜ்வேதம் பேச்சு!

பிரிட்டிஷார் உள்ளிட்ட அந்நியர்களின் ஆதிக்கம், பிரிட்டிஷ் மிஷனரி, சுயநலவாதிகள், மார்க்சிஸ்டுகள் ஆகியோர் இந்திய வரலாற்றுக்கு எதிராக செயல்பட்டுள்ளதாக வரலாற்று ஆய்வாளர் ராஜ்வேதம் கூறியுள்ளார்.

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: வட இந்தியர் - தென் இந்தியர் இடையே வரலாற்று ரீதியாக எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்றும், திராவிடர், ஆரியர் என்றெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எனவும் வரலாற்று ஆய்வாளர் ராஜ் வேதம் கூறியுள்ளார்.

மேலும், இந்தியாவின் வரலாறு பிரிட்டிஷாரால் திரித்து எழுதப்பட்டிருப்பதாக குற்றம்சாட்டிய அவர், இந்தியாவின் பண்பாடே வரலாற்றில் இருந்து அகற்றப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

இதனிடையே, இவரது இந்தக் கருத்தானது பல்வேறு தரப்பைச் சேர்ந்தவர்களிடம் இருந்து கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகின்றன.

English summary

Historian Raj Vedam has said that there is no historical difference between North Indian and South Indian, and there is no such thing as Dravidian and Aryan.