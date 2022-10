'நம் அரசியல் இந்துக்களுக்கு எதிரானது அல்ல'.. சங்பரிவார் கும்பலைத்தான் எதிர்க்கிறோம் - திருமாவளவன்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நாம் இந்து மக்களுக்கு எதிராக பேசவில்லை. இந்து மக்களின் கடவுள் நம்பிக்கையை பயன்படுத்தி அரசியல் ஆதாயம் தேடுகிற சங்பரிவார் கும்பலின் நச்சு அரசியலை எதிர்க்கிறோம் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

சமீப நாட்களாக இந்து மதத்தில் உள்ள சில கூறுகளை திமுக, விசிக உள்ளிட்ட கட்சித் தலைவர்கள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

ஆனால் இவர்கள் இந்து மதத்தை விமர்சிப்பதாக பாஜக மற்றும் வலதுசாரி அமைப்புகள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

ஆர்எஸ்எஸ் கோட்டையிலேயே “முட்டை”.. நாக்பூர் பஞ்சாயத்து தேர்தலில் பாஜக படுதோல்வி! கலக்கிய காங்கிரஸ்

English summary

We are not talking against Hindu people. Thirumavalavan said that we are against the toxic politics of the Sangh Parivar group, which uses the faith of the Hindu people in God to seek political gain.