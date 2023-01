சேகுவேரா இன்று இருந்திருந்தால் வேங்கைவயல் சம்பவத்தை எதிர்த்து குரல் கொடுத்திருப்பார் : திருமாவளவன்

Chennai

சென்னை : சேகுவேரா இன்று இருந்தால் வேங்கை வயலில் மனிதக் கழிவு கலக்கப்பட்டதை எதிர்த்துக் குரல் கொடுத்து இருப்பார், சனாதனத்தை எதிர்த்துக் குரல் கொடுத்திருப்பார், ஈழ விடுதலையை ஆதரித்துக் குரல் கொடுத்திருப்பார் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி தெரிவித்துள்ளார்.

புரட்சியாளர் சேகுவேராவின் மகள் அலெய்டா குவேரா சென்னை வந்துள்ள நிலையில், இடதுசாரி கட்சிகள் சார்பில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றுப் பேசிய விசிக தலைவர் திருமாவளவன், சேகுவேரா இன்று இருந்திருந்தால் சங்பரிவார், ஆர்எஸ்எஸ்ஸை எதிர்த்து குரல் கொடுத்திருப்பார் எனப் பேசியுள்ளார்.

If Che guevara was alive today, he would have raised his voice against human waste mixed in the vengaivayal dalit drinking water tank, he would have raised his voice against Sanatana : said VCK President Thirumavalavan MP.