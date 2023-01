குடிநீர்த் தொட்டியில் மனித கழிவுகள்! வேங்கைவாசல் சம்பவத்தில் யாரும் கைதாகாதது வருத்தம்.. திருமாவளவன்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வேங்கைவயல் சம்பவத்தில் இதுவரை யாரும் கைது செய்யபப்படவில்லை என்பது வருத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், வேங்கைவயல் கிராமத்தில் பட்டியல் இன மக்கள் பயன்படுத்தும் பெரிய மேல்நிலைத் தொட்டி ஒன்று உள்ளது. இந்த தொட்டியிலிருந்து அந்த கிராமத்தில் உள்ள பட்டியலின மக்களுக்கு குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் இந்த தொட்டியில் இருந்து வீடுகளில் பிடிக்கப்படும் தண்ணீரால் பலருக்கு உடல்உபாதைகள் ஏற்பட்டன. மேலும் தண்ணீர் நாளாக நாளாக துர்நாற்றம் வீசியது. இதையடுத்து சிலர் தொட்டியில் ஏதேனும் உயிரினம் இறந்து கிடக்கிறதா என பார்க்க தொட்டி மீது ஏறினர்.

