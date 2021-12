மாரிதாஸ் மீது மேலும் ஒரு புகார்.. ஆபத்தானவர் என எச்சரிக்கும் திருமுருகன் காந்தி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: யூடியுபர் மாரிதாஸ் போன்றவர்களை பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இயங்குகின்றன எனவும், தவறான தகவல்களை பரப்பி வரும் அவர் மீது சட்டபூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி சென்னை பெருநகர காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

மதுரையைச் சேர்ந்த பாஜக ஆதரவு யூடியூபர் மாரிதாஸ். இவரை குன்னூர் அருகே ஹெலிகாப்டரில் சென்ற முப்படை தலைமை தளபதி பிவின் ராவத் விபத்தில் மரணம் அடைந்தது தொடர்பாக, தமிழகத்தின் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் ட்விட்டரில் பதிவிட்டதாக போலீஸார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

கொல்கத்தா மாநகராட்சி தேர்தல்: திரிணாமுல் காங்.17-ல் வெற்றி;116-ல் முன்னிலை- பாஜகவுக்கு 5 வார்டுகள்

அந்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை ரத்துள்ள நிலையில், மற்றொரு வழக்கிலும் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் தவறான தகவல்களை பரப்பி வரும் அவர் மீது சட்டபூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி சென்னை பெருநகர காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் அளித்தார்.

English summary

Thirumurugan Gandhi, the co-ordinator of the May 17, has lodged a complaint with the Chennai Metropolitan Police Commissioner's Office seeking legal action against those who spread false information that parties like Maridas are being run by parties including the BJP and the RSS.