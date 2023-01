ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் தமாக போட்டி? ஜிகேவாசனுடன், அதிமுகவினர் திடீர் சந்திப்பு.. முக்கிய முடிவு

Chennai

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவெரா மரணமடைந்த நிலையில் பிப்ரவரி 27ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. கடந்த முறை இந்த தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி(தமாக) போட்டியிட்டது. இந்நிலையில் தான் மீண்டும் அந்த தொகுதியில் தமாக போட்டியிடலாம் என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் தமாகா தலைவர் ஜிகே வாசனுடன், அதிமுக மூத்த தலைவர்கள் இன்று சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர்.

கடந்த 2021ல் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மகன் திருமகன் ஈவெரா காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டார்.

அதேபோல் அதிமுக சார்பில் இந்த தொகுதி ஜிகேவாசனின் தமிழ் மாநில கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இங்கு தமாக சார்பில் யுவராஜா போட்டியிட்டார். இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் திருமகன் ஈவெரா வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவானார். யுவராஜா தோல்வியடைந்தார்.

It has been announced that by-elections will be held on February 27 after Erode East Assembly Constituency Congress MLA Thirumagan Evera passed away. Last time, the Tamil State Congress Party (TMC) contested in this constituency in the AIADMK alliance. In this case, it is said that he can contest again in that constituency. It is in this context that AIADMK senior leaders are going to meet and hold talks with TMC president GK Vasan today.