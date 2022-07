ஒரு இனத்தின் அரசு.. பிளவு படுத்த முடியாது..மொழியால் இணைவோம் என மு.க ஸ்டாலின் உறுதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மொழியை காக்க போராட்டம் நடத்தியது திராவிட இயக்கம் தான் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். ஒரு இனத்தின் அரசாக திமுக அரசு அமையும் என்றும் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். சாதியையும், மதத்தையும் தாண்டி மொழியால் இணைக்கும் வல்லமை தமிழுக்கு உண்டு என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவை ஆண்டு விழாவில் காணொளி காட்சி மூலம் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உரை நிகழ்த்தினார்.

அப்போது பேசிய அவர், ' உலகின் மிக மூத்த மொழிகளில் முதல் மொழியான தமிழுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம்.ஒரு நாட்டில் மட்டுமே வாழும் இனம் தமிழினம், 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் அதிக எண்ணிக்கைகளில் வாழ்கிறார்கள்.

English summary

TamilNadu Chief Minister M. K. Stalin has said that it was the Dravidian movement that fought to protect the Tamil language. Chief Minister Stalin also said that Tamil has the power to unite people through language beyond caste and religion.