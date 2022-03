முதல்வர் தலைமையில் காவல்துறை, வனத்துறை மாநாடு.. 3 நாள் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Logi

சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் மார்ச் 10ம் தேதி முதல் 12ம் தேதி வரை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், காவல்துறை, வனத்துறை அலுவலர்கள் மாநாடு சென்னையில் நடைபெற உள்ளது.

இந்த மாநாட்டில் முதன்முறையாக வனத்துறை அலுவலர்களும் பங்கேற்பார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தமிழக அரசு இன்று அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

3 காரணங்கள்.. அடுத்த விக்கெட்டை இழக்கிறதா அதிமுக..

இந்த மாநாட்டில் அமைச்சர்கள், அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், காவல் துறை அலுவலர்கள், வனத்துறை அலுவலர்கள், அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து

கொள்வார்கள்.

English summary

The conference of district administration leaders, police and forest officials is scheduled to be held from March 10 to 12 under the chairmanship of Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin.