கேரளா பறக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்..'ஒரே நாள்’.. மாநாட்டில் பேச்சு.. பினராயி விஜயனுடன் சந்திப்பு!

Chennai

சென்னை : இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் செல்கிறார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கேரள மாநில மாநாடு, திருவனந்தபுரம் வழுதக்காட்டில் உள்ள தாகூர் தியேட்டரில் நேற்று தொடங்கியது. இந்த மாநாட்டில் இன்று நடைபெறும் கருத்தரங்கில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உரையாற்றுகிறார்.

ஏற்கனவே கேரளாவில் நடந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநாட்டில் தமிழக முதல்வர் பங்கேற்றுப் பேசியிருந்தார். இந்நிலையில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநாட்டிலும் அவர் பங்கேற்கிறார். கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார்.

TN Chief Minister Stalin is going to Thiruvananthapuram, Kerala today to participate in the conference of the Communist Party of India. Stalin will address the seminar held at the CPI conference today. Kerala CM Pinarayi Vijayan will also participate with him.