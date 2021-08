சேலம் ஆவின் பால் பண்ணையில் இனிப்பு இல்லாத பால்கோவா தயாரிப்பு.. சட்டசபையில் அமைச்சர் நாசர் தகவல்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சேலம் ஆவின் பால் பண்ணையில் இனிப்பு இல்லாத பால்கோவா தயாரிக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார். அம்பத்தூர் பால் பண்ணையில் பால் பொருட்கள், மூலப் பொருட்களுக்கான ஆய்வுக்கூடம் ஆகியவை ரூ.10 கோடி மதிப்பில் நிறுவப்படும் என்றும் அவர் கூறியுளளார்.

தமிழக சட்டசபையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து பல்வேறு துறைகளில் உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்பியவுடன், அதற்கு துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் பதில் அளித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர், பால்வளத்துறை தொடர்பாக பல்வேறு அறிவிப்புகளை இன்று சட்டசபையில் வெளியிட்டார். அதன் விவரம் பின்வருமாறு:-

English summary

Tamil Nadu Dairy Minister Nasser has said that unsweetened palkova will be produced at Salem aavin Dairy. He also said that a laboratory for dairy products and raw materials would be set up at the Ambattur dairy farm at a cost of Rs 10 crore