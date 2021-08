மதுரைவாசிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. மதுரையிலும் வருகிறது மெட்ரோ ரயில்.. பி.டி.ஆர் சூப்பர் அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் அமல்படுத்துவது குறித்து மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தபடும் என்றும் மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் அமைப்பது குறித்து ஆராயப்படும் என்றும் நிதி அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தி.மு.க ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின் தமிழக அரசின் 2021-22 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் விறுவிறுப்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன், தனது முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து பல்வேறு அறிவுப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார்.

தமிழகத்தில் முதல்முறையாக காகிதமில்லா இ-பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் தொடர்பான சில அறிவிப்புகளை பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் வெளியிட்டுள்ளார். அவற்றை கீழே காண்போம்.

English summary

TN Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan has said that the construction of a metro train in Madurai will be discussed Finance Minister PDR Palanivel Thiagarajan has said that the Central Government will be urged to implement the Metro Rail project in Coimbatore and the setting up of a Metro Rail in Madurai will be discussed