மின் இணைப்பு + ஆதார் எண் தடை? டெல்லியில் பரபர மூவ்.. ‘கேவியட்’ மனு தாக்கல் செய்த தமிழக அரசு!

சென்னை : மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க தடை கோரிய வழக்கை அண்மையில் சென்னை ஐகோர்ட் தள்ளுபடி செய்தது. இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டால் தமிழக அரசின் வாதத்தை கேட்காமல் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க கூடாது என தமிழக அரசு கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

ஆதார் எண்ணுடன் மின் இணைப்பை இணைக்க தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ள நிலையில், மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்கும்படி வற்புறுத்தக் கூடாது என உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில் அடிப்படை ஆதாரங்கள் எனக் கூறி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டால், தமிழக அரசின் வாதத்தை கேட்காமல் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க கூடாது என தமிழக அரசு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

Tamil Nadu government has filed a caveat petition in the Supreme Court regarding linking Aadhaar number with electricity connection. Recently, Chennai High Court dismissed the case seeking ban on linking Aadhaar number with EB connection. TN Govt has filed a caveat petition that if an appeal is filed against this order, no order should be issued without hearing the arguments of tn government.