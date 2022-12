கூட்டுறவு சங்க விதிகள் திருத்த மசோதாவை 'வாபஸ்' பெறும் தமிழக அரசு.. ஆளுநருக்கு கடிதம்! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கூட்டுறவு சங்க விதிகள் திருத்தச் சட்ட மசோதாவை திரும்பப் பெறுவதாக, தமிழக ஆளுநருக்கு சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி கடிதம் எழுதியுள்ளார். கூட்டுறவு சங்க நிர்வாகிகள் 5 ஆண்டு பதவிக்காலத்தை 3 ஆண்டாக குறைக்கும் வகையில் மசோதா தாக்கலானது. இந்த மசோதாவை திரும்பப் பெற தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

கூட்டுறவு சங்க விதிகளை திருத்தம் செய்யும் சட்ட மசோதாவை கடந்த ஜனவரி மாதம் தமிழக சட்டப்பேரவை நிறைவேற்றி, ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டிருந்தது.

அந்த மசோதாவில் திருத்தம் செய்யப்பட்டிருந்த, பதவிக்காலம் தொடர்பாக ஆளுநர் விளக்கம் கேட்டிருந்த நிலையில் தற்போது மசோதாவை திரும்பப் பெறும் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் வேறொரு மசோதா தாக்கல் செய்யப்படும் எனத் தெரிகிறது.

English summary

Law Minisry has written to Governor of Tamil Nadu to withdraw the Cooperative Societies Amendment Bill. The bill was introduced to reduce the 5-year tenure of co-operative society administrators to 3 years. Tamil Nadu government has decided to withdraw this bill.