தமிழ்நாடு சிறந்த இடம்.. தமிழின் சிறப்பு பலருக்கும் தெரியல.. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் பணியாற்றுவதன் மூலம் தான் அறியாத பல விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டதாகவும், தொடர்ந்து தமிழ் மொழியைக் கற்று வருவதாகவும், தமிழில் பேச முயற்சித்து வருவதாகவும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற பயிற்சி ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்வில் பேசியுள்ளார்.

மேலும், நம் நாட்டின் பிற பகுதிகள், தமிழின் சிறப்பை போதுமான அளவு அறியாதது வருத்தம் அளிக்கிறது என்றும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டின் எந்த மாநிலத்திற்குச் சென்றாலும் அங்குள்ள மொழியை கற்றுக்கொள்ளுமாறும் பயிற்சி ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

ஆளுநர் வெறும் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் மட்டுமே.. இது அவர் வேலை அல்ல.. ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஏகே ராஜன் பேச்சு!

English summary

Tamil Nadu Governor RN Ravi has spoken in a discussion event with trainee IAS officers that he has learned many things by working in Tamil Nadu and is constantly learning Tamil language and trying to speak in Tamil.