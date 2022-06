ஆளுநர் நாளை திடீர் டெல்லி விசிட்.. ஒரே நாளில் ரிட்டர்ன்.. என்ன திட்டம்? அந்த 21 மசோதாக்கள் விஷயமா?

Chennai

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நாளை காலை 7 மணியளவில் டெல்லிக்கு கிளம்பிச் செல்லவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இன்று பயணம் மேற்கொள்ளவிருந்த நிலையில், ஆளுநரின் டெல்லி பயணம் ஒரு நாள் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, நாளை மறுநாள் சென்னை திரும்புவார் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த டெல்லி பயணத்தின்போது, ஆளுநர் ரவி, தமிழக முதல்வரின் கோரிக்கைகள் குறித்து பிரதமர், உள்துறை அமைச்சரிடம் பேசுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Tamil Nadu Governor RN Ravi will leave for Delhi tomorrow morning. During his visit Governor RN Ravi is expected to address the Prime Minister and Home Minister on the demands of the Tamil Nadu Chief Minister.