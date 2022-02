'சிங்கம்.. சிங்கிளா தான் வரும்' - வெற்றிக்குப் பின் சீறிய பாஜக கவுன்சிலர் உமா ஆனந்தன்!

Chennai

சென்னை: 'சிங்கம் சிங்கிளா தான் வரும்' என வெற்றிக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசி இருக்கிறார் பாஜக கவுன்சிலர் உமா ஆனந்தன்.

சென்னை மாநகராட்சி தேர்தலில் 134வது வார்டில் பாஜக சார்பாக போட்டியிட்டவர் உமா ஆனந்தன். தன்னை கோட்ஸேவின் மாணவி என்று சொல்லி பிரசாரம் செய்தார்.

நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், 134-வது வார்டில் போட்டியிட்ட பாஜக வேட்பாளர் உமா ஆனந்தன் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட‌ காங்கிரஸ் வேட்பாளரை விட 2036 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

English summary

BJP candidate Uma Anandan has been speaking to reporters after the victory. She is the one and only BJP candidate won in the Chennai Corporation election.