காவல்துறைக்கு கருவிகள் வாங்கியதில் பெரும் முறைகேடு:எஸ்.பி உட்பட 14 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

சென்னை : காவல்துறைக்கு வாங்கிய பல கோடி கருவிகள் கொள்முதல் ஊழல் வழக்கில் சிக்கியசென்னையைச் சேர்ந்த வி லிங்க் சிஸ்டம்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற தனியார் நிறுவனத்தை தமிழ்நாடு அரசு கருப்புப் பட்டியலில் சேர்த்துள்ளது. இந்த வழக்கில் டிஜிபி அலுவலகத்தில் எஸ்பியாக(தொழில்நுட்ப) பணியாற்றி எம் அன்புச்செழியன் முக்கிய குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மொத்தம் 14 பேர் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புதுறை காவல்துறை போட்டுள்ள அந்த எஃப்ஐஆரில் குற்றவாளியாக சென்னையைச் சேர்ந்த வி லிங்க் சிஸ்டம்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த நிறுவனம் இனி எந்த அரசாங்க டெண்டர்களிலும் பங்கேற்காமல் கருப்புப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்ற தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.

Police gadget scam: Fourteen police personnel and two private companies have been named as co-accused in the report relating to irregularities in purchase of modems, CCTV camera systems and other gadgets by the Tamil Nadu police.