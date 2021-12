அங்கீகாரம் இல்லாத பள்ளிகளுக்கு 'ஆப்பு'.. கல்வி அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் அன்பில் நாளை முக்கிய ஆலோசனை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஆசிரியரின் பாலியல் தொல்லை காரணமாக கடந்த மாதம் கோவை பள்ளி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இதன் பிறகு மாநிலத்தின் சில பள்ளிகளில் இருந்து பாலியல் புகார்கள் தொடர்ந்து வந்தன.

ஓமிக்ரான் பரவல்: 4 பேர் அடங்கிய மத்திய குழு தமிழகம் வருகை - 3 நாட்கள் ஆய்வு

பள்ளி மாணவிகளுக்கு நடக்கும் பாலியல் கொடூரத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கைகள் எழுந்தன. இதனை தொடர்ந்து பள்ளிகளில் மாணவிகளின் பாதுகாப்புக்காக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

English summary

Tamilnadu School Education Minister Anbil Mahesh will hold consultations tomorrow with education officials on setting up sex complaint boxes in schools and demolishing dilapidated school buildings. Action to be taken against non-accredited schools is also to be discussed tomorrow