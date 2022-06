தமிழகத்தில் 1-10 வகுப்புகளுக்கு இன்று பள்ளிகள் திறப்பு - அனைத்து ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கு வர உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் கோடை விடுமுறை முடிந்ததை அடுத்து 1முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணர்களுக்கு இன்று பள்ளிகள் திறக்கப்படுகின்றன. ஆசிரியர்கள் அனைவரும் இன்று பணிக்கு வர வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் முடிந்து கடந்த மே 13ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை விடப்பட்டது. 10,11,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மே 31ஆம் தேதி வரை பொதுத் தேர்வுகள் நடைபெற்றன.

கோடை விடுமுறை முடிந்து மாநிலம் முழுவதும் 1முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணர்களுக்கு ஜூன் 13ஆம் தேதியன்று பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அறிவித்தார். கொரோனா பரவல் அதிகரித்துள்ளதால் பள்ளிகள் திறப்பு தள்ளிப்போகலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்த நிலையில் திட்டமிட்டபடி பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்படுகின்றன.

பள்ளிகளின் வளாகங்கள் அனைத்தும் தூய்மைப் பணி செய்யப்பட்டும், மாணவர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அரசு தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு ஏற்கனவே தெரிவித்து இருந்தார். அதன்படி அனைத்து பள்ளிகளும் தூய்மை செய்யப்பட்டுள்ளன.

கடந்த கொரோனா காலத்தில் பள்ளிகள் மூடப்பட்டு குறைந்த கால அளவில் மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டதால், முழு பாடங்களையும் மாணவர்கள் படிக்க முடியாது என்பதால், பாடத்திட்டம் குறைக்கப்பட்டது. அதனால் இந்த கல்வியாண்டில் முழுமையாக பாடங்களை படிக்க வசதியாக முன்கூட்டியே பள்ளிகள் திறக்க வேண்டும் என்று முடிவு எடுக்கப்பட்டு, தற்போது இன்று பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதால் முழு பாடத்திட்டமும் இடம் பெற உள்ளது.

இன்று அனைத்து பள்ளிகளும் திறக்கப்பட உள்ளதை அடுத்து அனைத்து ஆசிரியர்களும் இன்று பள்ளிக்கு வர வேண்டும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. பள்ளி மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் 20 நாட்களுக்குள் புத்தகம், புத்தகப்பை, சீருடைகள் வழங்கப்படும். மாணவர்களுக்கு சீருடையில் எவ்வித மாற்றமும் கொண்டு வரப்போவது கிடையாது என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

முகக்கவசம் கட்டாயம் என்ற அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை. முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்புக்கு பின் கொரோனா விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றபடும். பள்ளி திறப்பதற்கு முன்னதாக பள்ளிக்கூட வளாகம், உணவுக்கூடம், கழிப்பறைகள் சுத்தம் போன்றவை குறித்து வலியுறுத்திய பிறகே பள்ளிகள் திறக்கப்படுகிறது. எனவே வகுப்பறைகள் மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பான முறையில் இருக்கும்.

பள்ளிகள் திறப்பின்போது முதல் ஐந்து நாட்கள் நல்லொழுக்கத்திற்கான வகுப்புகள் நடத்தப்படும். பள்ளிக்கட்டணம் உடனடியாக கட்ட சொல்லி மாணவர்களை பள்ளி நிர்வாகம் நிர்பந்திக்ககூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளதாக அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறினார்.

ஜூன் 20ஆம் தேதியன்று பிளஸ் 2 படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஜூன் 27ஆம் தேதியன்று பிளஸ் 1 படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu schools reopening today: (தமிழகம் முழுவதும் இன்று பள்ளிகள் திறப்பு)Following the end of summer vacation in Tamil Nadu, schools are opening today for students studying from 1st to 10th class. The school education department has ordered all teachers to come to work today.