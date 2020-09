இதுக்கெல்லாம் மரண தைரியம் வேணும்... சூர்யாவுக்கு ஆதரவாக... ஹேஸ்டேக்குகள் டிரண்ட்!!

Chennai

சென்னை: ''இதுக்கெல்லாம் மரண தைரியம் வேணும், தமிழ்நாடு உங்களுடன் துணை நிற்கும்'' என்று நடிகர் சூர்யாவுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதளங்களில் ஹேஸ்டேக்குகள் டிரண்ட் ஆகி வருகின்றன.

''கொரோனா அச்சத்தால் உயிருக்கு பயந்து வீடியோ கான்பிரன்ஸிங் மூலம் நீதி வழங்கும் நீதிமன்றம், மாணவர்களை அச்சமில்லாமல் போய் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்று உத்தரவிடுகிறது; நீட் போன்ற 'மனுநீதி' தேர்வுகள் எங்கள் மாணவர்களின் வாய்ப்புகளை மட்டுமின்றி உயிர்களையும் பறிக்கிறது.

அநீதியான தேர்வு முறைகளுக்கு தங்கள் பிள்ளைகளை வாரிக்கொடுத்துவிட்டு வாயிலும் வயிற்றிலும் அடித்து கொள்கிற பெற்றோர்களுக்கு இது வாழ்நாள் தண்டனையாக மாறுகிறது. மாணவர்களின் நலன் மீது கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லாத நம் கல்வி முறையில், இனி பெற்றோர்களும், ஆசியர்களுமே விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.

