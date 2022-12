குரூப் 4 தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. கூடுதல் பணியிடங்கள்.. டிஎன்பிஎஸ்சி கொடுத்த அப்டேட்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: 7,301 பணியிடங்களுக்கு கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற குரூப் 4 தேர்வில், கூடுதலாக 2,500 பணியிடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையமான டி.என்.பி.எஸ்.சி தெரிவித்துள்ளது. டிஎன்.பி.எஸ்.சியின் இந்த அறிவிப்பு தேர்வர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் அரசுத்துறைகளில் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை டிஎன்.பி.எஸ்.சி எனப்படும் தமிழக அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நிரப்பி வருகிறது.

குரூப் 1, குரூப் 2 ,2 ஏ, குரூப் 4 என பல்வேறு பதவிகளுக்காக டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வு நடத்தி வருகிறது.

ரூ.19,000 முதல் ரூ.1.77 லட்சம் ஊதியம்.. மத்திய பட்டு வாரியத்தில் பெங்களூரில் பணி.. சூப்பர் வாய்ப்பு

English summary

TNPSC, the Tamil Nadu Public Service Commission, has announced that an additional 2,500 posts have been added to the Group 4 examination held last July for 7,301 posts. This announcement of TNPSC has brought happiness to the candidates.