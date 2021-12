இதுதான் "மேக வெடிப்பு.." சென்னையில் கொட்டி தீர்த்த 123 மி.மீ. மழை.. வெதர்மேன் அலர்ட்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மெரினா, எம்ஆர்சி நகர், ராயப்பேட்டை, மாம்பலம் பகுதிகளில் மழை தெறிக்க விடுவதாகவும் இது கிட்டதட்ட மேகவெடிப்பு போன்ற நிலைதான் என்றும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த நவம்பர் மாதங்களில் தீவிரமடைந்தது. இந்த நவம்பர் மாதத்தில் தமிழகத்தில் நவம்பர் 7,11, 18 ஆகிய தேதிகளில் பெய்த மழையை மக்களால் மறக்க முடியாது.

அந்த அளவுக்கு அதிக மழை பெய்துவிட்டது. மார்கழி தொடங்கியவுடன் சில தினங்களாக மழையில்லாமல் இருந்தது. எனினும் தமிழகத்தில் சில இடங்களில் பெய்துதான் வந்தது.

English summary

TamilNadu Weatherman says that it is apt to call it a cloudburst. Heavy rain in Chennai will last for atleast one hour.