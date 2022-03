டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள் - மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள். 116 குரூப்-2ஏ பதவிகளில் 5413 என 5529 பணிகளுக்கான தேர்வு வருகிற மே 21ம் தேதி நடைபெறுகிறது. பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் குரூப்-2 குரூப்-2ஏ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்ற தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு மொத்தம் 5831 காலி பணியிடங்களுக்கு குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வு, 5255 காலி பணியிடங்களுக்கு குரூப்-4 தேர்வு நடைபெற உள்ளது. குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வுகள் மே 21ம் தேதி நடத்தப்படும் என்றும் இதன் முடிவுகள் ஜூன் மாதம் வெளியிடப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேகதாது அணை கட்டியே தீருவோம்... கர்நாடகா பிடிவாதம் : தமிழக அரசுக்கு எதிராக சட்டசபையில் தீர்மானம்

English summary

TNPSC Exam Group 2 last day( டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்) The Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) Group 2 and Group 2A posts apply for last day today March 23. The exam is scheduled for May 21.