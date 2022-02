டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 , குரூப் 2ஏ தேர்வுகள்: எப்போது தேர்வு? எத்தனை மதிப்பெண்கள் - முழு விபரம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குரூப் 2 குரூப் 2ஏ தேர்வுகள் மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறும் என்று என்றும் வரும் மே 21ஆம் தேதி முதற்கட்ட தேர்வு நடைபெறும் என்று டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பாலச்சந்திரன் அறிவித்துள்ளார். இந்த தேர்வுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரும் 23ஆம் தேதி டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் அறிவிப்பாணை வெளியிடப்படும் என்றும் மார்ச் 23ஆம் தேதி வரைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளுக்கு தேவைப்படும் ஊழியர்கள், அலுவலர்கள் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். இதன் மூலம் போட்டி தேர்வுகள் ,நேர்காணல் தேர்வுகள் ஆகியவற்றை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்துகிறது. அரசு பணிகளின் அடிப்படையில் இந்த தேர்வுகள் குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 3 மற்றும் குரூப் 4 மற்றும் குரூப் 5,6,7,8 ஆகிய தேர்வுகள் உள்ளன.

இந்நிலையில் அரசு துறைகளுக்கு ஊழியர்கள் முதல் அதிகாரிகள் வரை தேர்வு செய்ய நடத்தப்படும் டிஎன்பிஎஸ்சி எனப்படும் அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தின் புதிய பணி நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என்ற விவரம் முன்கூட்டியே திட்ட அறிக்கையாக வெளியிடப்படும். அதன்படி 2022ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ள உள்ள பணி நியமனங்கள் போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் தேர்வு விதிமுறைகள் குறித்த திட்ட அறிக்கை கடந்த ஆண்டு இறுதியில் வெளியிடப்பட்டது. அந்த அட்டவணையின்படி, பிப்ரவரி மாதம் குரூப் 2 தேர்வுகளுக்கும், மார்ச் மாதம் குரூப் 4 தேர்வுகளுக்கும் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது அதன்படி இன்றைய தினம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, குரூப் 2ஏ பதவிகளுக்கு பிப்.23 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் - மே 21ல் தேர்வு

English summary

TNPSC Group 2, Group 2A Exams: (டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு அறிவிப்பு )What are the important announcements Full Details. TNPSC President Balachandran has announced that the Group 2 Group 2A exams will be held on May 21. Applications for the exam will be posted on the TNPSC website on February 23 and applications can be submitted till March 23, he said.