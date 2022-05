30 ஆண்டு கோர போரின் கண்ணீர் சாட்சியம்! முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை நினைவு தினம் இன்று! சில குறிப்புகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இலங்கை இறுதிக்கட்ட போரின் போது தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலையின் 13வது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படும் நிலையில், இக்கொடூர சம்பவத்தின் முழு பிண்ணனி குறித்து பார்க்கலாம்..

இந்த உலகம் தோன்றிய நாளிலிருந்து அதிகாரம், பணம், பலம், வாழ்வு, இருப்பிடம், உணவு என பல்வேறு தேவைகளுக்காக ஆயிரக்கணக்கான போர்களை அனுதினமும் கண்டும், கடந்தும் வந்திருக்கிறது.

தனிப்பட்ட மோதல்கள் தொடங்கி இராஜ்ஜியங்களின் பெரும் போர்கள் வரை நாம் ஆயிரக்கணக்கான போர்களை கேள்வி பட்டிருப்போம். ஆனால் நேரில் கண்டிருக்க மாட்டோம். ஆனால் நம் மீதே போர் தொடுத்ததைப் போல், மார்பில் குண்டு பாய்ந்ததைப் போல் உணர வைத்தது இலங்கை தமிழர்கள் மீதான் இறுதி கட்ட போர்.

