பிரதமர் குறித்த பிபிசி ஆவணப்படம்.. தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடுவோம்.. திருமாவளவன் அறிவிப்பு!

பிரதமர் மோடி பற்றிய பிபிசி ஆவணப்படத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட திருமாவளவன் முயற்சி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்த பிபிசியின் ஆவணப்படத்தை இணையதளத்தில் பார்க்க முடியாத சூழல் இருப்பதால், தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் பிரதமர் பொறுப்பில் இருந்து நரேந்திர மோடி விலக வேண்டும் என்று திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கடந்த 2003ல் கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவத்திற்குப் பிறகு குஜராத் மாநிலத்தில் பெரும் கலவரம் ஏற்பட்டது. குஜராத்தையே உலுக்கிய இந்த கலவரம் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவே கூட சில வாரங்கள் ஆனது. அதிகாரப்பூர்வமாகவே இந்த கலவரத்தில் சுமார் 1000 பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே இந்த கலவரம் குறித்த ஆவணப்படம் ஒன்றைப் பிரபல சர்வதேச ஊடகமான பிபிசி வெளியிட்டிருந்தது. இந்த ஆவணப்படம் தேசிய அளவில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. இந்த நிலையில் மொழிப்போர் தியாகிகள் தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை மூலகொத்தாலத்தில் அமைந்துள்ள நினைவிடத்தில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.

English summary

Thirumavalavan said that since the BBC documentary on Prime Minister Narendra Modi cannot be viewed on the internet. So we will try to to translate and publish it in Tamil.