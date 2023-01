அண்ணோவ்.. நான் ரவுடிலாம் இல்லணா! என்ன பண்ணாலும் பஞ்சாயத்து ஆகுது! படுத்தே விட்ட டிடிஎஃப் வாசன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பைக்கில் சென்றால் தானே பிடிப்பீர்கள் நான் காரில் செல்கிறேன் என வம்பாக பேசி தற்போது போலீசாரிடம் சிக்கி இருக்கும் டிடிஎஃப் வாசன், தான் ரவுடி எல்லாம் கிடையாது.. நான் என்ன பண்ணாலும் பிரச்சனை ஆகி விடுகிறது என புலம்பி இருக்கிறார்.

வாயில் வாஸ்து சரி இல்லை என சொல்வார்கள் அது யாருக்கு பொருந்துகிறதோ பைக்கில் சாகசம், யூட்யூபில் வீடியோ என ஃபேமஸ் ஆகி வந்த டிடிஎஃப் வாசனுக்கு பொருந்தும். ஆரம்பத்தில் பைக்கில் ஊர் சுற்றும் சாதாரண இளைஞன் தானே என இருந்த வாசன் தற்போது பிரபல நடிகர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பேசும் அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறார்.

யூடியூபில் ஃபேமஸ் ஆவதும் அவர் வருமானம் ஈட்டுவதும் அவரது தனிப்பட்ட திறமை மற்றும் முயற்சி சார்ந்தது. அதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை. அதே நேரத்தில் சாகசம் செய்கிறேன் என்ற பெயரில் அதிவேகமாக பைக் ஓட்டுவது கைகளை விட்டு சாகசம் செய்வது இளைஞர்களை தவறாக வழி நடத்துவதாக புகார் எழுந்தது.

English summary

TTF Vasan says whatever he does causes problems TTF Vasan, a popular YouTuber who has been caught up in controversy, said that whatever he does causes problems and has asked me not to portray him as a rowdy.