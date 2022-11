என்னாது.. இணைய முடியாதா.. "நிரூபிச்சிட்டீங்களே எடப்பாடி.." வெடித்து பேசிய டிடிவி தினகரன்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: திமுகவை வீழ்த்த ஜெயலலிதாவின் தொண்டர்கள் ஓரணியில் இணைய வேண்டும் என்றுதான் நான் கூறினேன், இணைய முடியாது என கூறியதன் மூலம் ஜெயலலிதாவின் தொண்டன் இல்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி நிரூபித்துவிட்டார் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில் திமுகவை வீழ்த்த ஜெயலலிதாவின் தொண்டர்கள் ஓரணியில் திரள வேண்டும் என கூறியிருந்தேன். மேலும் மெகா கூட்டணி குறித்து எடப்பாடி கூறியிருந்ததால் அமமுக தயார் என கூறியிருந்தேன்.

ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமியோ இணைய முடியாது என கூறியதன் மூலம் ஜெயலலிதாவின் தொண்டன் இல்லை என்பதை அவர் நிரூபித்துவிட்டார். எடப்பாடி பழனிசாமி விரக்தியின் உச்சத்தில் உள்ளார்.

TTV Dhinakaran (ttv dinakaran) in Chennai Royapettah says that Edappadi Palanisamy proves himself that he is not cadre of Ex CM Jayalalitha (எடப்பாடி பழனிசாமி ஜெயலலிதாவின் தொண்டர் இல்லை என டிடிவி தினகரன் பேச்சு).