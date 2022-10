ஈபிஎஸ் காட்டுமிராண்டி போல நடக்கிறார் “உங்க வயசுக்கு இதெல்லாம்” ஓபிஎஸ்க்கு சப்போர்ட்டாக வந்த தினகரன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் குறித்து ஆவேசமாகப் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமியை அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.

எங்கள் வயதுக்கு நாங்களே கோபப்படுவது இல்லை. எடப்பாடி பழனிசாமி கோபம் கொள்கிறார். ஒரு காட்டுமிராண்டியைப் போல் நடந்து கொள்கிறார் என டிடிவி தினகரன் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.

மேலும், ஜெயலலிதா மரணம் பற்றிய ஆறுமுகசாமியின் அறிக்கை அரசியல்வாதியின் அறிக்கை போல் உள்ளதாகவும் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.

“எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் அண்ணன் பன்னீர்செல்வம் நலமாக வேண்டும்

English summary

Edappadi Palaniswami reacts angrily, It is not right for a former Chief Minister to behave like this : TTV Dhinakaran has criticized Edappadi Palanisamy.