பைத்தியம்.. ’கதவு’னாலே பிரச்சினை! அண்ணாமலைக்கு ஆதரவாய் வந்த சூர்யா சிவா! காயத்ரி ரகுராமுக்கு சவால்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாஜகவில் இருந்து விலகிய திருச்சி சூர்யா சிவா திடீரென அண்ணாமலைக்கு ஆதரவாக ட்விட்டர் யுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வரும் முன்னாள் பாஜக நிர்வாகி காயத்ரி ரகுராமுக்கு எதிராக களத்தில் குதித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாஜகவின் சிறுபான்மை பிரிவு மாநிலத் தலைவர் டெய்சி சரண் மற்றும் ஓபிசி பிரிவு மாநிலச் செயலர் சூர்யா சிவா ஆகியோருக்கு இடையில் நடந்த உரையாடல் தொடர்பான ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்ட் ஆனது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சூர்யா சிவா கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வேண்டாம் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ள நிலையில், இதே விவகாரத்தில் பாஜக பிரமுகரான காயத்ரி ரகுராம் கட்சியில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

கூப்பிடுற இடத்துக்கெல்லாம் வரத்துக்கு அவரை என்ன நினைச்சீங்க?- காயத்ரிக்கு திருச்சி சூர்யா பதில்

English summary

Trichy Surya Siva, who quit the BJP, has suddenly jumped into the fray against former BJP functionary Gayathri Raghuram, who is engaged in a Twitter war in favor of Annamalai.