சென்னை அம்மா உணவகத்தில் நடந்த இரண்டு மாற்றம் .. சென்னை மாநகராட்சி விளக்கம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கோதுமை அரைக்கும் தனியார் ஆலையில் ஏற்பட்ட இயந்திர கோளாறு காரணமாக கடந்த 10 நாட்களாக சென்னையில் ஒரு சில மண்டலங்களில் உள்ள சில அம்மா உணவகங்களில் மட்டும் சப்பாத்தி வழங்குவதற்கு பதிலாக இரவு நேரத்தில் தக்காளி சாதம் வழங்கப்பட்டது என சென்னை மாநகராட்சி விளக்கம் அளித்துள்ளது. அம்மா உணவகத்தில் உறுப்பினர்கள் சமசீர் விகிதத்தில் நியமிக்கவே மாற்றப்பட்டார்கள் என்றும் கூறியுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் சப்பாத்திக்கு பதில் தக்காளி சாதம் வழங்கப்பட்டது சர்ச்சையான நிலையில் சென்னை மாநகராட்சி விரிவான விளக்கம் அளித்துள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:

"பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 15 மண்டலங்களில் 400 அம்மா உணவகங்களும், பொது மருத்துவமனைகளில் 7 அம்மா உணவகங்களும் என 407 அம்மா உணவகங்கள் செயல்பட்டு வந்த நிலையில் ஒரு சில காரணங்களால் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு 4 அம்மா உணவகங்கள் மூடப்பட்டு தற்போது 403 அம்மா உணவகங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன.

வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்.. காணாமல் போன மீனவர்.. என்ன நடந்தது?

English summary

Chennai Corporation has given a detailed explanation on the controversy over the provision of tomato rice in response to sapathi at Amma unavagam in Chennai Corporation.