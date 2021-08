உதயநிதி ஸ்டாலின் கன்னிப் பேச்சுக்கு உடனே பலன்.. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மசோதா தாக்கல்- ஸ்டாலின் உறுதி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நீட் நுழைவுத்தேர்வுக்கு எதிரான சட்ட முன்வடிவு நடப்பு சட்டசபை கூட்டத்தொடரிலேயே, தாக்கல் செய்யப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதியளித்துள்ளார்.

நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறுவதில் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து உறுதியாக உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

நீட் தேர்வு பாதிப்பு குறித்து நீதியரசர் ஏ.கே.ராஜன் குழுவின் அறிக்கையை பரிசீலனை செய்து இந்த சட்ட முன்வடிவு நடப்பு கூட்டத்தொடரிலேயே தாக்கல் செய்யப்படும் என்ற உறுதி மொழியை சட்டசபையில் இன்று முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.

English summary

Udhayanidhi Stalin first speech in assembly on NEET exam: Chief Minister MK Stalin says a bill will be introduced in the current assembly session against NEET entrance exam after Udhayanidhi Stalin requesting government.