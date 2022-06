மூளையில்லா சங்கி.. அடிமை அதிமுக! மோடிக்கே கிளாஸ் எடுத்தவர் நம்ம தலைவர்! அதிர வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னைக்கு வந்திருந்த போது, அவரை மேடையிலேயே வைத்து இதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி, இதுதான் மாநில சுயாட்சி என்று கிளாஸ் எடுத்தவர் நம்முடைய தலைவர் ஸ்டாலின் என திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

சென்னையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் கடந்த மே 28ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. குறிப்பாக தமிழ்நாடு முழுவதும் திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறை கூட்டங்களை நடத்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதனையடுத்து திமுக இளைஞரணி சார்பில் சென்னையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கத்தில் கலைஞர் 99 கருத்தரங்கம் மற்றும் திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறை நடைபெற்றது இதில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன், திருச்சி சிவா, மூத்த நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட கலந்து கொண்டனர்.

DMK Youth wing Secretary Udhayanidhi Stalin said that this is the Dravidian model of rule and this is our leader Stalin who took the class When Prime Minister Narendra Modi came to Chennai.