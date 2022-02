இனி டிகிரி படிப்பது ரொம்ப ஈஸி...900 தன்னாட்சி கல்லூரிகளில் ஆன்லைன் பட்டப்படிப்புக்கு யுஜிசி அனுமதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பல்கலைக்கழகங்களில் மட்டும் ஆன்லைன் வழி பட்டப்படிப்புகளில் சேரலாம் என்கிற நடைமுறையை மாற்றி 900 கல்லூரிகளில் நாடு முழுவதும் புதிய நடைமுறையை அமல்படுத்த பல்கலைக்கழக மானியக்குழு முடிவு செய்துள்ளது. ஆன்-லைன் வழியில் பட்டப் படிப்புகளில் சேரும் புதிய நடைமுறையை பல்கலைக்கழக மானியக் குழு யுஜிசி அமல்படுத்த உள்ளது.

நேரடியாக கல்லூரி சென்று பட்டப்படிப்பு முடிக்கும் மாணவருக்கு சமமாக ஆன்-லைன் வழியில் பட்டப்படிப்பு படிக்கும் மாணவர்களும் கருதப்படுவார்கள்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த மூன்று ஆண்டு காலமாகவே பள்ளி, கல்லூரிகளில் வகுப்புகள் ஆன்லைன் மூலமே நடைபெற்று வருகிறது. தேர்வுகளும் ஆன்லைன் மூலம் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் விரைவில் நாடு முழுவதும் 900 தன்னாட்சி அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரிகளில் ஆன்-லைன் வழியில் இளநிலை மற்றும் முதுகலை படிப்புகளில் சேர புதிய விதிமுறை அமலுக்கு வருகிறது.

English summary

Nearly 900 autonomous colleges across the country will be able to offer courses remotely from this July onwards as the government opens up the online education sector in alignment with the National Education Policy (NEP) 2020