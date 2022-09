"படிக்காத தலைவர்கள்.." ஜே.பி.நட்டா சொன்ன அந்த வார்த்தை... கடும் கோபத்தில் திமுக! நறுக் கேள்வி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழகம் வந்துள்ள ஜே.பி.நட்டா திமுக அரசைக் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசிய நிலையில், அதற்கு திமுக மிகக் கடுமையாகப் பதிலடி கொடுத்து உள்ளது.

பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா இப்போது இரு நாட்கள் பயணமாகத் தமிழகம் வந்துள்ளார். நேற்று மதுரை சென்ற அவர் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார்.

நேற்று பல துறை சார்ந்த வல்லுநர்களுடன் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய நட்டா மதுரை எய்ம்ஸ் குறித்து கூறிய கருத்துகள் ஒரு பக்கம் இணையத்தில் கிண்டலுக்கு உள்ளானது.

English summary

BJP chief JP Nadda's receiving kickbacks from DMK for his comment on Dynasty politics: BJP says Tamilnadu is against NEET and NEP because of uneducated leaders.