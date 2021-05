டேட்டிங் ஆப்களில் திடீரென அதிகரித்த யூசர்ஸ்.. வேக்சின் போட்டால் குவியும் ரெக்யூஸ்டுகள்.. சுவாரசியம்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் லாக்டவுன் அமலில் இருக்கும் நிலையில் டேட்டிங் ஆப்களை பயன்படுத்தும் நபர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது. இன்னொரு பக்கம் கொரோனா வேக்சின் போட்டவர்களுக்கு டேட்டிங் ஆப்களில் நிறைய ரெக்யூஸ்டுகள் குவிந்து வருவதாகவும் கணக்கெடுப்பு ஒன்று தெரிவிக்கிறது.

கொரோனா வைரஸ் எந்த அளவிற்கு உடலை பாதிக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு மனதையும் பாதிக்கிறது. கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட பலர் தனிமையாக உணர்வதும், லாக்டவுனில் வீட்டிலேயே அடைந்து கிடக்கும் பலர் நல்ல துணை இன்றி கஷ்டப்படுவதும் அதிகரித்து வருகிறது.

முக்கியமாக காதலர் இல்லாதவர்கள் லாக்டவுன் சமயங்களில் அதிக தனிமையில் உணர்கிறார்கள். இதனால் தற்போது டேட்டிங் ஆப்களில் பலர் சமீப நாட்களாக இணைந்து, தங்கள் வாழ்க்கை துணை அல்லது காதலை தேட தொடங்கி உள்ளனர்.

English summary

Users and engagements in Dating apps are increasing in India due to the second wave of coronavirus and lockdown in many states.