விரைவில் அதிமுகவுக்கு தலைமையேற்பேன்.. தொண்டரிடம் அடித்து சொன்ன சசிகலா.. என்ன நடக்குமோ!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நான் அதிமுக பொதுச் செயலாளராக நான் நிச்சயம் தலைமை ஏற்பேன் என சசிகலா பேசிய புதிய ஆடியோ வெளியாகியுள்ளது.

தமிழக சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்னர், தான் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி இருக்கப் போவதாக அறிவித்த சசிகலா தற்போது தினமும் அதிமுக தொண்டர்களிடையே பேசி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் அவரது உரையாடல்கள் வேண்டுமென்றே பொதுவெளியில் வெளியாகிறது. இது அதிமுகவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. மேலும் சசிகலாவுடன் பேசும் அதிமுக தொண்டர்கள் நீக்கப்பட்டும் வருகிறார்கள்.

V.K.Sasikala says that she will definitely lead AIADMK as it is the wish of cadres.